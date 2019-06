Raptors vencem na visita aos Warriors e voltam ao comando da final da NBA

Os Toronto Raptors aproveitaram as ausências nos bicampeões Golden State Warriors e voltaram na quarta-feira ao comando da final (2-1) da NBA, recuperando o fator casa com um claro triunfo em Oakland por 123-109.

Além de Kevin Durant, que falhou os dois primeiros jogos, os Warriors também não tiveram Klay Thompson e ainda Kevon Looney, mostrando-se incapazes de fazer face aos canadianos, apesar da grande exibição de Stephen Curry, autor de 47 pontos (recorde nos play-offs), mais oito ressaltos e sete assistências.

Depois do desaire caseiro no segundo jogo, os Raptors estiveram a vencer quase de início ao fim, num embate em que foram implacáveis a lançar ao cesto: 52,5% nos tiros de campo (43 em 82), incluindo 44,8% nos triplos (17 em 28) e 95,3% nos lances livres (20 em 21).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Kahwi Leonard, com 30 pontos, liderou a equipa de Nick Nurse, secundado por Kyle Lowry, com 23, mais nove assistências, Pascal Siakam (18 pontos), Danny Green (18 pontos resultado de seis triplos), Marc Gasol (17), Fred Van Vleet (11) e Serge Ibaka (6 pontos, mais seis desarmes de lançamento).

Os Raptors entraram melhor no encontro e cedo começaram a destacar-se no marcador, chegando a um avanço de 12 pontos (16-28), perante uns Warriors muito dependentes de Curry, face às ausências de Thompson e Durant.

Os anfitriões reagiram e colocaram-se a quatro pontos (29-33), mas os canadianos fecharam o primeiro sete à maior (29-36) e, na parte inicial do segundo período, voltaram a afastar-se, chegando a um máximo de 14 (38-52), a 7.42 minutos do intervalo.

Os Warriors melhoraram, depois, defensivamente e baixaram a desvantagem para metade (48-55), para acabarem a primeira parte a perder por oito (52-60).

O terceiro período foi semelhante, com a diferença a subir para 14 pontos (52-66), baixar para sete (59-66, 62-69 e 71-78) e, com Danny Green muito certeiro nos triplos, ascender a um máximo de 16 (75-91, 77-93 e 80-96).

Entre os últimos minutos do terceiro parcial, que fechou com 83-96, e o início do quarto, os Warriors lograram um parcial de 9-0, recolocando-se a sete (89-96), mas os Raptors ripostaram da melhor forma, com um 15-5 que 'acabou' com o jogo (94-111).

A final, disputada à melhor de sete encontros, prossegue na madrugada desta sexta-feira (2.00 horas em Portugal continental), de novo em Oakland, desconhecendo-se, para já, se Kevin Durant e Klay Thompson poderão reaparecer nos Warriors, que curiosamente, marcaram 109 pontos nos três jogos da final.