Rafael Leão marca e ajuda Lille a consolidar segundo lugar

O internacional sub-21 luso, de 19 anos, que foi titular e jogou 88 minutos na visita à Normandia, apontou o segundo tento do Lille, aos 20, depois de o costa-marfinense Nicolas Pepe inaugurar o marcador, aos oito.

Em tempo de compensação, ainda houve tempo para outros dois golos, com o recém-entrado Luiz Araújo a dilatar a vantagem dos 'dogues', aos 90+2 minutos, e Casimir Ninga a reduzir para o Caen, aos 90+5.

Além de Rafael Leão, que apontou o quarto golo no campeonato, o Lille contou com o central internacional português José Fonte durante os 90 minutos, enquanto Edgar Ié não saiu do banco de suplentes. Já Xeka e Rui Fonte não foram opção, por estarem lesionados.

A formação comandada por Christophe Galtier passa a somar 37 pontos, menos 10 do que o líder Paris Saint-Germain, que tem menos três partidas e que no sábado joga no reduto do 17.º classificado, Amiens.

Ainda assim, o Lille ganhou 'terreno' ao Lyon, tendo agora mais quatro pontos do que a formação do guarda-redes português Anthony Lopes, terceira colocada, que hoje cedeu um empate caseiro 1-1 na receção ao Reims.

O argentino Pablo Chavarria bateu o guardião internacional português e adiantou os visitantes, aos 34 minutos, mas, depois de muito porfiar, o Lyon chegou mesmo ao empate, aos 70, através de Bertrand Traoré.