Rafael Euclides Soares Camacho, de 19 anos, é o único jogador português do Liverpool. Apesar de só ter tido duas oportunidades na equipa principal (ambos os jogos em janeiro, uns minutos na Liga inglesa contra o Crystal Palace e titular na Taça de Inglaterra diante do Wolverhampton) e de ter atuado sobretudo pela equipa de sub-23 dos reds, treina regularmente às ordens do treinador Jürgen Klopp e ao lado de craques como Salah, Mané e Firmino. Antes do Liverpool, passou pela formação do Sporting e pela do Manchester City. Agora, a um ano de terminar contrato com a equipa de Anfield, volta a falar-se da possibilidade de rumar a Alvalade, clube que já o quis contratar no início da última temporada.

Quando é que começou a jogar à bola?

Jogava na rua com os meus amigos todos os dias. O meu pai achava que eu tinha jeito e levou-me aos treinos de captação no Vilafranquense e fiquei no clube. Comecei a jogar com 7 anos no Vilafranquense.