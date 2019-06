Rafael Camacho e Rosier no Sporting

Rosier confirmado como reforço do Sporting pelo jornal do clube

Rosier e Rafael Camacho são dois dos três reforços do Sporting, prometidos pelo presidente leonino ao final da tarde desta quinta-feira, na Sporting TV, sem anunciar os nomes. Já pela noite dentro o clube oficializou o francês e o jovem português. Ficou a faltar Eduardo.

Keizer recebeu assim duas de três prendas no dia do regresso ao trabalho para a época 2019-20.

Rafael Euclides Soares Camacho, de 19 anos era jogador do Liverpool. Apesar de só ter tido duas oportunidades na equipa principal (ambos os jogos em janeiro, uns minutos na Liga inglesa contra o Crystal Palace e titular na Taça de Inglaterra diante do Wolverhampton) e de ter atuado sobretudo pela equipa de sub-23 dos reds, treinou regularmente às ordens do treinador Jürgen Klopp e ao lado de craques como Salah, Mané e Firmino.

Antes do Liverpool, passou pela formação do Sporting (até aos 13 anos) e pela do Manchester City. Agora, a um ano de terminar contrato com a equipa de Anfield, volta a Alvalade, clube que já o quis contratar no início da última temporada. Agora assinou até 2024 pelos leões.

Jovem português e filho de um antigo basquetebolista do Benfica, Euclides Camacho deu uma entrevista ao DN onde fala do começo no Vilafranquense, o interesse do Sporting e do Real Madrid, bem como a alcunha 'Black Ronaldo' .

Rosier jogava no Dijon, tem 22 anos, e assinou um contrato válido até junho de 2024. Produto da formação do modesto Rodez, está no Dijon desde 2016/17, tendo participado em 57 jogos na liga francesa desde então. Entretanto, também se tornou internacional sub-21 pela França.

O custo da transferência é de 7,5 milhões de euros e engloba a partida de Mama Baldé para o clube francês. "Estou muito orgulhoso por representar o Sporting, estas cores e todos os seus adeptos. Vou fazer o máximo, e nós vamos fazer o máximo, para conquistar o maior número de títulos possíveis", referiu Rosier, que vai jogar com o número 19.

Já Eduardo esteve esta temporada esteve cedido pelo Internacional ao Belenenses SAD. O Sporting vai pagar cerca de três milhões de euros ao Internacional, sendo que 500 mil euros destinam-se aos cofres do emblema lisboeta que representou na temporada passada.

Tal como Camacho e Rosier, Eduardo deve assinar um contrato válido por cinco temporadas, até 2024, com uma cláusula de rescisão fixada em 45 milhões de euros.