Quinta-feira é o dia de Hazard. As maiores apresentações da história do futebol

Eden Hazard, 28 anos, o novo galático do Real Madrid, vai ser esta quinta-feira oficialmente apresentado no Estádio Santiago Bernabéu, numa cerimónia que o clube presidido por Florentino Pérez pretende que seja histórica e iguale ou supere a de Cristiano Ronaldo no verão de 2009.

O grande momento foi agendado para as 19.00 (menos uma em Portugal Continental) desta quinta-feira, de forma a que todos os adeptos do Real Madrid possam assistir. As portas do estádio vão abrir umas horas antes.

Ainda não conhecidos muito pormenores sobre a apresentação, mas tudo indica que será montado um palco no relvado, à imagem do que sucedeu com Cristiano Ronaldo, e que além do jogador, do treinador Zinedine Zidane e do presidente Florentino Pérez, estejam presentes algumas figuras históricas do clube madrileno.

Ao longo da história, o Real Madrid tem caprichado nas apresentações dos chamados reforços galáticos. A maior de sempre foi a de Cristiano Ronaldo, em 2009, que levou ao Bernabéu cerca de 70 mil pessoas e contou no palco com as presenças de Alfredo di Stéfano e Eusébio da Silva Ferreira.

Mas houve mais, casos de Kaká (50.000), James Rodríguez (45.000), Benzema e Gareth Bale (30.000), que romperam com a tradição anterior de apresentar grandes craques à porta fechada - Luís Figo, Michael Owen, Zidane, Ronaldo e David Beckham.

As megas apresentações de grandes jogadores por parte do Real Madrid são já uma tradição. Mas há outras que também ficaram na história pela quantidade de pessoas que levaram aos estádios. Como por exemplo o anúncio de Diego Maradona, no Nápoles, em 1984, que lotou o San Paolo, com 60 mil adeptos.

No Barcelona três apresentações de futebolistas fizeram história pela moldura humana. A de Neymar no verão de 2013 (56 mil pessoas), de Zlatan Ibrahimovic em 2009 (50 mil pessoas) e de Ronaldinho Gaúcho (35 mil), em 2003.

TOP DAS MAIORES APRESENTAÇÕES DE JOGADORES

Cristiano Ronaldo, Real Madrid, 70 mil pessoas

Maradona, Nápoles, 60 mil pessoas

Neymar, Barcelona, 56 mil pessoas

Ibrahimovic, Barcelona, 50 mil pessoas

Kaká, Real Madrid, 50 mil pessoas

Luis Fabiano, São Paulo, 45 mil pessoas

Ronaldinho Gaúcho, AC Milan, 40 mil pessoas

Ronaldinho Gaúcho, Barcelona, 35 mil pessoas

David Villa, Barcelona, 35 mil pessoas

Fabregas, Barcelona, 35 mil pessoas

Thierry Henry, Barcelona, 30 mil pessoas

A apresentação de Ronaldo no Real Madrid

A apresentação de Maradona no Nápoles

A apresentação de Neymar no Barcelona

A apresentação de Kaká no Real Madrid