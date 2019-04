Qatar quer fazer da AS Roma o novo PSG

Depois do Paris Saint-Germain, o Qatar está a preparar-se para entrar em força num outro clube de futebol e o eleito é a AS Roma.

Segundo o diário francês L'Équipe, o objetivo do Qatar é ampliar a sua estratégia europeia e para isso procurou um clube de uma grande capital com muita influência turística e cultural. E, nesse sentido, a Roma, que é detida por um grupo norte-americano, foi o eleito, em detrimento da rival Lazio, por ser considerado um clube mais polémico.

Para já o presidente dos romanos, James Pallota, negou existir uma oferta concreta, mas o L'Équipe garante que o objetivo do fundo de investimento é real, sendo que esse fundo é diferente do que tomou conta do PSG para não ter problemas com a UEFA.