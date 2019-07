PSG, Mónaco e Arsenal de olho em Cédric

Cédric Soares está a ser cobiçado por alguns dos grandes clubes europeus. Segundo soube o DN há pelo menos três clubes interessados no internacional português. PSG, Mónaco e Arsenal já perguntaram ao Southampton pelas condições do contrato do jogador e manifestaram interesse na contratação.

O lateral direito está integrado no estágio de pré-época do clube inglês, mas a saída é quase certa. Cédric está no último ano de contrato e esta é a última oportunidade do Southampton fazer dinheiro com a venda do passe dele, sob pena de ele sair a custo zero no final da temporada ou comprometer-se já em janeiro.

Contratado ao Sporting em 2015 por 4, 9 milhões de euros, o jogador fez as delícias dos adeptos, mas foi perdendo gás com a mudança de treinador e baixa de rendimento da equipa, tendo sido emprestado ao Inter (Itália) em janeiro.

Agora está de volta ao clube inglês, mas deverá ser por pouco tempo.