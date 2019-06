Presidente do PSG avisa Neymar: "Não quero mais comportamentos de estrelas"

Nasser Al-Khelaïfi, presidente do Paris Saint-Germain, lançou um ultimato aos seus jogadores, numa entrevista concedida à revista francesa France Football e que será publicada na edição que vai para as bancas na próxima terça-feira..

"Os jogadores devem assumir as suas responsabilidades, ainda mais do no passado. Tudo será diferente, eles vão ter de trabalhar mais e quem não estiver de acordo com isso tem a porta dasaída aberta", avisou o líder máximo do PSG, numa declaração que, à partida, terá como alvo Neymar e Mbappé, que tem estado na ordem do dia devido à vontade de deixar os campeões franceses.

"Percebi que as mudanças eram essenciais no clube, caso contrário não íamos a lugar nenhum", explicou relativamente à saída de Antero Henrique e a entrada de Leonardo para o cargo de diretor desportivo. "Leonardo é o meu homem. É uma pessoa incrível, tenho total confiança nele e a sua liderança natural fará bem a todos, especialmente aos jogadores", frisou.