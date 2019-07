Pizzi visita soldado ferido na República Centro-Africana

Pizzi esteve esta tarde no Hospital das Forças Armadas a visitar o soldado que ficou ferido no mês passado num acidente na República Centro-Africana.

O jogador do Benfica soube que Aliu Camará é um adepto fervoroso do clube das águias e um fã dele e decidiu visitá-lo e deixar-lhe uma mensagem de apoio e de força, assim como uma lembrança do clube, uma camisola do jogador.

A camisola deixada ao soldado português. © Facebook FA

Uma foto de Pizzi e de Alliu Camará divulgada no Facebook oficial das Forças Armadas prova o encontro do futebolista com o soldado durante esta tarde. Na mesma página, as Forças Armadas deixam um agradecimento ao jogador e ao Sport Lisboa e Benfica por "terem proporcionado este momento singelo mas de grande significado para o soldado Aliu Camará".

Alliu Camará continua a receber todos os cuidados médicos e está a recuperar favoravelmente. "Próprio de um militar Comando, revela uma atitude muito positiva, corajosa e resiliente", refere o post das Forças Armadas.

O soldado Aliu Camará foi vítima de acidente de viação na República Centro-Africana no dia 13 de junho e acabou por perder as pernas.