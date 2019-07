Petit apresentou-se ao serviço do Marítimo...apesar de haver outro treinador

Petit, que foi o treinador do Marítimo na época passada, foi a surpresa no primeiro dia de trabalhos para a temporada de 2019-20, ao apresentar-se no Complexo Desportivo do Clube, acompanhado daquele que foi seu adjunto, Filipe Anunciação.

Segundo o Diário de Notícias da Madeira, os dois técnicos tentaram ser recebidos pelo presidente Carlos Pereira, mas abandonaram as instalações pouco depois e sem prestar declarações, apenas dizendo: "Continuamos por aqui".

Segundo o clube Petit acabou o contrato no final da última temporada, não tendo o Marítimo exercido o direito de opção por mais um ano, que constava desse mesmo contrato, mas essa não parece ser o entendimento do técnico que na época passada substitui Cláudio Braga e evitou a descida de divisão.

O Marítimo começa assim a época com dois treinadores, Nuno Manta Santos e Petit...