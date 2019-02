Paulo Sousa pretendido em Bordéus

Segundo o jornal francês L'Equipe, que cita fontes do Bordéus, Paulo Sousa é o nome preferido para assumir o comando técnico do clube, atualmente no 13.º lugar da Ligue 1.

O português encabeça a lista de possíveis sucessores do brasileiro Ricardo Gomes, antigo defesa central do Benfica, que viu anunciada na terça-feira a sua saída do Bordéus. O brasileiro tinha oficialmente o cargo de diretor-desportivo, mas exercia as funções de treinador principal.

Paulo Sousa está sem clube desde que deixou os chineses do Tianjin Quanjian, em outubro passado. Caso se confirme a ida para o Bordéus, o antigo internacional português treinará no sétimo país diferente desde que iniciou a carreira de treinador, depois de Inglaterra (Queens Park Rangers e Leicester), País de Gales (Cardiff), Hungria (Videoton), Israel (Maccabi Telavive), Itália (Fiorentina) e China (Tianjin Quanjian).