Pai de Neymar garante que regresso ao Barcelona continua de pé

"As negociações entre os clubes continuam." A frase é do pai e empresário de Neymar, numa ação publicitária na Escócia, garantindo que ainda continua em cima da mesa a transferência do filho do Paris Saint-Germain para o Barcelona.

"O Neymar foi muito feliz no Barcelona e quando os seus amigos lhe perguntaram se queria voltar, ele comoveu-se. Enquanto agente, sinto-me sensível quando uma estrutura te permite sair e voltar. Não há qualquer cláusula de rescisão no seu contrato e isso dificultou as negociações", acrescentou, garantindo que "continua a luta para encontrar um ponto de acordo" entre os dois clubes.

Assim sendo, é bem possível que a novela em torno do avançado brasileiro regresse em força quando reabrir o mercado de transferências, em janeiro de 2020, até porque Javier Bordas, dirigente do Barcelona, assumiu recentemente a vontade de fazer regressar Neymar: "É um caso especial, pois trata-se de um jogador excecional que quer voltar ao Barça. Não se adaptou a Paris e, tal como ele próprio disse, foi um erro transferir-se para o PSG."