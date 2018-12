Os nomes apontados para suceder a Mourinho

Quem se seguirá a José Mourinho no Manchester United? Esta é a questão do momento, mas para a qual ainda não existe resposta. A solução imediata deve passar por um treinador interino até ao final da época, a anunciar nas próximas 24 a 48 horas. Mas o verdadeiro eleito ainda deve demorar a ser escolhido.

De acordo com a imprensa inglesa, Michael Carrick, ex-jogador do clube que fazia parte da equipa técnica de José Mourinho, deverá pegar na equipa no imediato. Mas a partir de hoje, a direção e os donos do Manchester United vão iniciar contactos e sondagens no sentido de escolher um treinador que só deverá pegar na equipa no final da temporada.

Para já estão a ser apontados quatro nomes: Zinedine Zidane, que está desempregado depois de ter deixado o Real Madrid no final da época passada; o italiano Antonio Conte, que também está sem clube após ter orientado o Chelsea; Ryan Giggs, ex-jogador do clube que atualmente é selecionador do País de Gales. E por fim Mauricio Pochettino, técnico argentino que orienta o Tottenham. "Há muitos rumores sobre a minha posição como treinador do Tottenham, mas não posso responder a esse tipo de questões. Sabem como é que as coisas funcionam, muitos rumores surgem. Só estou focado em tentar dar o melhor possível a este clube", afirmou esta terça-feira Pochettino.