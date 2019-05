Óliver, Maxi e Bueno visitam Casillas no hospital

Óliver e Maxi estão entre os jogadores do FC Porto que esta tarde passaram pelo hospital da CUF, no Porto, para visitar Iker Casilllas, guarda-redes sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante a sessão de trabalho desta quarta-feira.

Casillas, que já se encontra livre de perigo, segundo um comunicado dos dragões, e aparentemente, já recebe visitas. E segundo o jornal OJogo, Bueno, jogador espanhol do Boavista, mas que nos últimos anos esteve ligado contratualmente ao FC Porto, também passou pelo Hospital.

Foram várias as personalidades individuais e coletivas do mundo do desporto e enviar força e mensagem de rápida recuperação a Casillas. Cristiano Ronaldo, Deco, Figo, Herrera, Piqué, Nadal, Gasol, Valverde, Sergio Ramos, De Gea, Buffon ou Neur, bem como o Inter, o Milan, o Real Madrid, o Barcelona, o City, o Benfica, o Sporting e a seleção nacional portuguesa foram algumas delas.