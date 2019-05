FC Porto confirma enfarte de Casillas: "Está bem e estável"

Iker Casillas sofreu um enfarte do miocárdio e foi hospitalizado. O espanhol está internado num hospital portuense mas não corre risco de vida. Esta época já não deve voltar a jogar.

De acordo com as informações veiculadas pelo FC Porto, Casillas sentiu uma indisposição no final do treino realizado no Olival e recorreu ao Hospital da CUF, no Porto. As consequências deste problema de saúde ainda estão por avaliar no que respeita ao futuro profissional. Tudo indica que o guarda-redes está a recuperar bem.

"A sessão de trabalho foi prontamente interrompida para ser prestada assistência ao guarda-redes do FC Porto, que se encontra neste momento no Hospital CUF Porto. Casillas está bem, estável e com o problema cardíaco resolvido", diz a nota do FC Porto publicada no site oficial.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O clube publicou também na sua conta de Twitter uma mensagem:

As reações são muitas, com adeptos e desportistas a desejarem as melhoras ao guarda-redes portista. O tenista Rafael Nadal já manifestou o seu apoio através do Twitter.

Outro espanhol que já deixou palavras de incentivo foi o seu antigo colega de equipa e de seleção, Sergio Ramos.

O ciclista Alejandro Valverde também escreveu palavras de apoio.

Iker Casillas tem 37 anos e está no FC Porto desde 2015, tendo ingressado no clube nortenho na mesma época em que Julen Lopetegui assumiu o comando técnico. O espanhol, natural de Móstoles (Madrid), renovou este ano, em março, por mais uma época, com outra de opção, pelo FC Porto. Além dos dragões, só conheceu outro clube, o Real Madrid, onde se estreou com 18 anos em 1998.

Foi eleito o melhor guarda-redes do mundo nos anos de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. Tem cinco títulos de campeão espanhol, três Ligas dos Campeões, duas supertaças europeias. Pelo FC Porto foi campeão nacional na época passada e ganhou uma supertaça. No jogo do FC Porto em Roma, esta época, bateu o recorde de jogador que mais vezes disputou os oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

O Real Madrid já reagiu e desejou melhoras ao seu "querido capitão".

Pela seleção nacional de Espanha, sagrou-se campeão do Mundo em 2010 e europeu em 2008 e 2012.

Casillas é casado com Sara Carbonero, jornalista, e tem dois filhos.

(Notícia em atualização)