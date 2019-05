Português Neemias Queta nas escolhas oficiais da NBA

A NBA divulgou esta quarta-feira a lista dos jogadores que vão marcar presença no draft da NBA, onde está Neemias Queta (19 anos e 2,11 metros), que assim pode ser o primeiro português a chegar à NBA.

O possibilidade do poste luso marcar presença já tinha sido avançada por alguns jornalistas que seguem o basuqtebol americano depois de o próprio jogador se mostrar disponível para ser escolhido no draft da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) de 2019. "Depois de discutir com a minha família e equipa técnica, decidi perseguir o meu sonho de jogar na NBA e declarar-me disponível para o 'draft' da NBA de 2019. Pretendo contratar um agente com a intenção clara de ficar no 'draft', enquanto vou manter a possibilidade de voltar à escola", escreveu o jogador de 19 anos, na sua conta no Twitter.

As exibições do português deram nas vistas logo no primeiro ano, ao serviço dos Utah State (equipa universitária americana) no campeonato universitário, tendo disputado a final.