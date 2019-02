Nani no Orlando City despede-se do sportinguistas: "Um orgulho usar a braçadeira de capitão"

Está feito o negócio. Nani já é dos Orlando City. O extremo de 32 anos rescindiu com o Sporting para se transferir para o campeonato dos EUA (MLS). O jogador deixa assim os leões de Alvalade para se juntar aos leões de Orlando por três épocas.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o jogador Luis "Nani", para a rescisão do seu contrato de trabalho. A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD agradece os serviços prestados, e deseja a Luís "Nani" os maiores sucessos pessoais e profissionais", agradeceu o clube em comunicado.

O emblema do estado da Flórida anunciou a chegada do internacional português com um tweet a dizer que havia muita atividade nos escritórios do clube no dia do Presidente, feriado nacional nos EUA e que isso significava que algo estava para acontecer.

E aconteceu mesmo. Minutos depois o clube publicou um vídeo com os melhores momentos do novo reforço. Nani assinou por três épocas com a equipa da MLS.

Nani sai com o estatuto de capitão e deixa a braçadeira entregue a Bruno Fernandes. Esta época, o internacional português somou nove golos em 28 jogos, tendo estado afastado das opções de Marcel Keizer nos últimos três jogos devido a problemas físicos.

Formado no Sporting, o jogador fez 76 jogos e 12 golos entre 2005 e 2007, ano em que deixou os leões por uma verba então recorde no clube (25 milhões de euros) para rumar ao Manchester United. Em 2014/15, voltou a Alvalade, por empréstimo do clube inglês, tendo feito mais 12 golos em 37 jogos. Nani jogou depois no Fenerbahçe, Valência e Lazio, antes de voltar a Alvalade esta temporada para a terceira passagem pelo clube. "Tive muitas propostas, algumas aliciantes, mas preferi o Sporting por uma questão de orgulho. Estou muito feliz", disse o internacional português no dia da sua apresentação, em julho passado.

Sete meses depois, o jogador volta a deixar Alvalade, desta vez para rumar aos Estados Unidos.

Nani também tinha uma oferta da China, mas os valores envolvidos não seduziram o extremo, que preferiu rumar ao país do soccer. E despediu-se dos adeptos sportinguistas com uma mensagem emotiva.

"O Sporting significa tudo para mim. Foi aqui que cresci, que de criança me fiz homem, e foi também aqui que sempre me senti em casa quando tive a oportunidade de regressar. Senti-me mais uma vez em casa esta época, e foi para mim um verdadeiro orgulho usar a braçadeira de capitão", refere Nani, frisando que prefere dizer "até logo" em vez de adeus.