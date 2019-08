O impasse continua. Bas Dost e Sporting sem acordo para saída

Bas Dost entrou no campeonato com um bis em Moreira de Cónegos

Depois da troca de acusações, os dirigentes do Sporting e o empresário de Bas Dost reuniram esta quinta-feira em Alvalade para tentar chegar a um acordo que permitisse a saída do avançado para a Alemanha. No entanto a reunião acabou sem fumo branco e o impasse mantém-se.

Segundo alguma imprensa o empresário do holandês não abdicou dos valores de uma comissão no negócio, o que inviabilizou um entendimento entre as partes.

No sábado o Sporting comunicou à CMVM que chegou a acordo com o Eintracht Frankfurt e na terça-feira, decidiu esclarecer o mercado que a transferência não estava fechada devido a exigências do empresário de Bas Dost. Gunther Neuhaus respondeu com outro comunicado acusando os leões de mentir, o que levou os leões a reafirmar que foram exigências de última hora do representante que não permitiram fechar o negócio.

Bas Dost era esperado esta semana na Alemanha, de forma a efetuar os exames médicos e poder estar com a equipa no desafio contra o Leipzig.

Mas, para já, o jogador vai, desse modo, voltar à Academia nesta sexta-feira, para cumprir o plano de trabalho, tal como o fez esta quinta-feira.