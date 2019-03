Nova vitória do Barcelona sobre o Real Madrid, três dias depois

O Barcelona venceu este sábado no campo do Real Madrid, por 1-0, depois do triunfo de quarta-feira sobre o rival, também na capital espanhola, e que custou aos merengues a presença na final da Taça de Espanha. Hoje, foi o croata Rakitic que decidiu o jogo para os catalães, que lideram o campeonato com mais 12 pontos que a equipa da capital espanhola.

Depois da derrota de há poucos dias, por 3-0, o Real Madrid procurava redimir-se perante os seus adeptos e vingar o desaire frente ao rival, ao mesmo tempo que procurava encurtar distâncias no campeonato.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No entanto, foi novamente o clube catalão a sair vencedor, com Rakitic a fazer o único golo do jogo aos 26' e a acentuar ainda mais a crise madrilena nas competições domésticas.

Com este resultado, o Barcelona continua a lidera o campeonato, agora com 60 pontos, mais dez que o segundo classificado, Atlético Madrid, e mais 12 que o Real Madrid, equipa que fecha o pódio da Liga espanhola.