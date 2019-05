Neymar agrediu adeptos e foi suspenso por três encontros (mais dois)

O internacional brasileiro Neymar, avançado do Paris Saint-Germain, foi suspenso por três encontros, mais dois de pena suspensa, devido a um incidente com um adepto na final da Taça de França.

Neymar atingiu um adepto, durante a cerimónia da entrega das medalhas na final da Taça de França, que os parisienses perderam frente ao Rennes (6-5 no desempate por grandes penalidades, após 2-2 no fim do tempo regulamentar e do prolongamento).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Entretanto Neymar admitiu que errou, mas diz que foi provocado: "Errei? Sim, mas ninguém tem sangue de cucaracha [barata]."

Segundo a Federação Francesa de Futebol, a suspensão apenas entrará em efeito a partir de 13 de maio, pelo que o brasileiro poderá jogar frente ao Angers, no domingo, em jogo da 36.ª e antepenúltima jornada da liga francesa. E se o jogador se envolver em outros incidentes o castigo passa a cinco jogos em vez de três.

Esta é a segunda suspensão no espaço de uma semana, depois de a UEFA ter castigado o avançado brasileiro com três jogos nas competições europeias, na sequência de insultos aos árbitros, nas redes sociais, depois da partida do PSG com o Manchester United da Liga dos Campeões.