Neymar paga multa de 12 mil euros por cada dia de ausência

Neymar continua a dar que falar. O jogador quer regressar a Barcelona e não se apresentou ao serviço do PSG no arranque da pré-época e será multado por isso. Segundo o Football Leaks a multa a aplicar ao brasileiro por falta de ética - prevista no contrato - é de 375 mil euros mensais, pouco mais de 12.000 euros diários.

O internacional brasileiro não se apresentou como estava definido e não avisou ninguéml levando o clube a reagir em comunicado e a prometer "tomar medidas". "Neymar foi convocado para o início dos trabalhos, mas não apareceu no local e à hora combinada, sem ter sido autorizado pelo clube. O Paris Saint-Germain deplora a situação e tomará as medidas apropriadas", lê-se na nota.

Medidas essas que passam por o multar de acordo com o que está no contrato. No entanto o novo diretor desportivo do PSG, Leonardo, já admitiu negociar o regresso ou a saída com o jogador.

Entretanto, de acordo com o jornal espanhol Marca, o clube francês já definiu o valor do passe do brasileiro, que está interessado em regressar a Barcelona. Segundo a publicação, os parisienses querem o pagamento de pelo menos 222 milhões de euros - o mesmo montante pago pelo PSG ao Barcelona em 2017-, para libertar o jogador.