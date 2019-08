Neymar esteve no Algarve e cantou com Paula Fernandes

Enquanto o seu futuro desportivo não se decide, o jogador aproveitou para dar um salto ao Algarve e assistir ao concerto de Paula Fernandes, que atuou no Festival do Marisco.

Depois de ter ficado de fora dos eleitos no jogo do PSG diante do Nîmes, no fim de semana, e numa altura em que se fala de um regresso a Espanha (Barcelona ou Real Madrid), Neymar deu um salto até Portugal e subiu mesmo ao palco. "Tirou uma brechinha nos treinos, na correria dele, e veio aqui abraçar vocês", disse Paula, arrancando um sorriso ao jogador.

"Coração mais que feliz pela presença ilustre desse ídolo brasileiro. Amei!", disse a cantora brasileira no Instagram, onde partilhou fotos com o jogador e o seu pai e empresário.

Depois do show, os dois brasileiros foram jantar e, aí, Neymar, que encontrou a mãe de Cristiano Ronaldo e tirou uma foto com ela, soltou a voz na música Shallow, de Bradley Cooper e Lady Gaga, ao lado de Paula (veja abaixo).