Nélson Oliveira muda-se para o Reading

O avançado Nélson Oliveira foi emprestado pelo Norwich ao Reading até final da época, onde vai tentar relançar a carreira depois de não ter sido utilizado esta época na equipa principal dos canários.

O internacional português de 27 anos vai assim continuar no Championship, o segundo escalão do futebol inglês, tendo já sido elogiado pelo seu novo treinador José Gomes. "Nélson é um avançado que tem instinto matador. É forte, poderoso e tecnicamente bom com a bola nos pés", referiu o técnico que esta época trocou o Rio Ave pelo Reading.

Nélson Oliveira afirmou que depois de ter falado com o técnico sentiu-se "muito acarinhado". "É um desafio importante para mim nesta fase da carreira, estou muito contente por ter chegado a este clube", afirmou. "Conheço o estilo de jogo que o treinador pretende, no qual me encaixo. A única coisa que posso prometer é que vou trabalhar no duro para ajudar o Reading e fazer felizes os adeptos", finalizou.

Nélson Oliveira, que marcou dois golos em 17 jogos pela seleção nacional, está desde 2015 no Championship e vai agora tentar ajudar o Reading a garantir a permanência, numa altura em que é antepenúltimo classificado, com dois pontos abaixo dos lugares da manutenção no escalão.