Neemias Queta está disponível para o 'draft' e pode ser o primeiro português na NBA

Português Neemias Queta dá show no campeonato universitário dos EUA (com vídeo)

O poste Neemias Queta assumiu este sábado a sua disponibilidade para ser escolhido no 'draft' da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) de 2019, e pode tornar-se no primeiro português na competição.

"Depois de discutir com a minha família e equipa técnica, decidi perseguir o meu sonho de jogar na NBA e declarar-me disponível para o 'draft' da NBA de 2019. Pretendo contratar um agente com a intenção clara de ficar no 'draft', enquanto vou manter a possibilidade de voltar à escola", escreveu o jogador de 19 anos, na sua conta no Twitter.

"O cartão de visita de Queta vai ser o lado defensivo, no qual os seus instintos para desarmar e perfil físico quase exigem estatuto de primeira ronda [do draft]", escreveu em janeiro a revista Sports Illustrated, num artigo que inclui Neemias nas cinco maiores promessas de futuros 'drafts', evento anual no qual as 30 equipas da NBA podem recrutar jogadores provenientes da universidade ou do estrangeiro.

O poste de 2,11 metros, internacional sub-20, alinhou este ano pelos Utah State Aggies, da Universidade de Utah State, tendo vencido a fase regular de Mountain West, o torneio de conferência e atingido a fase final do basquetebol universitário norte-americano.

"Antes de tudo, quero agradecer a todos pelo ano mais extraordinário da minha vida. Vim de Portugal para Utah com 19 anos e nunca podia esperar por tudo o que espetacular me viria a acontecer. Desde ganhar a conferência, até chegar ao torneio da NCAA [campeonato universitário] e construir ligações para a vida. Adorei cada minuto", referiu.

Do Barreirense para a NBA?

Nascido em Lisboa e filho de pais guineenses, Neemias Queta cresceu na margem sul do Tejo e driblou pela primeira vez num campo de basquetebol com dez anos, por influência da família, ao serviço das camadas jovens do Barreirense.

"Tinha ido acompanhar um treino da minha irmã e reparei que no campo ao lado estava o Barreirense. Aceitei treinar com eles e nunca mais larguei", lembrou em março à Lusa o basquetebolista, que aos 17 anos se apercebeu do futuro que teria na modalidade.

No início da temporada passada, Neemias transferiu-se para o Benfica, tendo evoluído com a equipa B na Proliga e participado em cinco jogos com a formação principal. O 'salto' competitivo deu-se pela necessidade de "poder evoluir como jogador numa equipa melhor", aproveitando a companhia do ídolo Carlos Andrade, seis vezes campeão nacional, com FC Porto, CA Queluz e Benfica, que terminou a carreira em 2017/18.

Após ter sido eleito o melhor poste do Europeu de sub-20 Divisão B, disputado em Sófia, na Bulgária, no verão de 2018, onde Portugal terminou no nono lugar, Queta foi chamado aos trabalhos da equipa principal das 'quinas' pelo selecionador Mário Gomes.

"Estive uma semana e gostei muito de aprender com jogadores mais velhos do que eu, alguns dos quais a jogar internacionalmente num patamar elevado", contou o Neemias, cujo desempenho não passou despercebido aos observadores das universidades americanas, e não só, que observam as provas europeias.

Com o sonho da NBA na mente, Neemias Queta aproveitou a mediação logística concedida pela empresa de consultoria Next Level Sports e aceitou a proposta de Utah State, mudando-se sozinho de malas e bagagens para a cidade de Logan, onde reparte os dias entre as aulas do curso de jornalismo, os treinos e os jogos, na companhia de outro emigrante português, o base Diogo Brito.

"O importante é que siga os meus sonhos, sem deixar que ninguém me corte as asas para voar"

"Quero ser jogador de basquetebol, tendo sempre um segundo plano. Quando aqui cheguei não sabia o que esperar da escola, dos árbitros, da minha equipa e do treinador. Era tudo muito diferente, mas acho que me habituei rápido. O importante é que siga os meus sonhos, sem deixar que ninguém me corte as asas para voar", rematou.

O 'draft' de 2019 está marcado para 20 de julho, em Nova Iorque.