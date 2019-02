Mourinho vai comentar o Real Madrid-Barcelona

José Mourinho vai voltar a participar no maior clássico do futebol espanhol, mas desta vez fora do campo. O treinador português vai ser o comentador de serviço no escaldante Real Madrid-Barcelona da liga espanhola do próximo dia 2 de março, curiosamente a mesma data em que se joga o FC Porto-Benfica.

Mourinho, que passou pelos dois clubes e viveu várias polémicas (no Barcelona foi adjunto e no Real treinador principal), vai comentar o jogo na retransmissão da beIN Sports para o Reino Unido. Este é o segundo jogo que o treinador português, atualmente sem clube, faz no espaço de poucos dias, depois de recentemente ter comentado a partida entre o Arsenal e o Chelsea.

Mourinho assinou pela beIN Sports em janeiro, começando por fazer comentários a alguns jogos da Taça da Ásia. Na altura, o jornal The Times noticiou que o treinador iria receber cerca de 67 mil euros por cada jogo em que faria os comentários, um valor inferior ao que ganhou quando comentou para um canal russo algumas partidas do Mundial da Rússia, no ano passado - ganhou um milhão de euros em cinco dias.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Como treinador do Real Madrid, José Mourinho defrontou o Barcelona em 17 ocasiões. Ganhou cinco jogos, empatou seis e perdeu outros seis. Mas mais do que os resultados ficaram célebres as polémicas, sobretudo nos tempos em que coabitou com Pep Guardiola na liga espanhola