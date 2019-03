Mourinho pisca o olho a França e é apontado a dois clubes

José Mourinho tem piscado o olho à liga francesa em diversas entrevistas que tem dado recentemente. "É difícil dizer. Se eu disser que não, não estarei a ser honesto. Se disser que sim, você começará a especular sobre os clubes que me interessam, que terão uma posição livre", afirmou à AFP. Esta quarta-feira, o L'Equipe revela que o nome do treinador português tem sido apontado a Lyon e Mónaco.

No caso da equipa em que atua o internacional português Anthony Lopes, o técnico Bruno Genesio termina contrato em junho e tem o lugar em perigo, devendo o presidente Jean-Michael Aulas tomar uma decisão ainda esta semana. Porém, para que o casamento entre Lyon e Mourinho se tornasse uma realidade, Aulas teria de abrir os cordões à bolsa para garantir um elevado salário e um plantel competitivo ao special one.

Em relação ao Mónaco, apesar do regresso bem-sucedido de Leonardo Jardim ao Principado, os líderes monegascos veriam com bons olhos o ingresso do setubalense de 56 anos. No entanto, a ausência do Mónaco das competições europeias na próxima temporada poderá ser um fator pouco aliciante.