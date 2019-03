Mourinho nega contactos: "Real Madrid? Não existe nada"

José Mourinho tem sido apontado com insistência ao Real Madrid e os rumores aumentaram nas últimas horas depois da eliminação do clube espanhol da Liga dos Campeões, após a derrota caseira de terça-feira com o Ajax, por 4-1. O treinador português, contudo, garante que não foi contactado.

"Real Madrid? Está a falar hipoteticamente. Não existe nada, nem o mínimo contacto, O Real Madrid tem um treinador, mas obviamente que é um motivo de orgulho que os adeptos pensem em mim", garantiu Mourinho em declarações ao canal televisivo espanhol La Sexta.

O treinador português aproveitou ainda a oportunidade para desmentir as notícias que davam conta de mensagens trocadas com alguns jogadores do plantel que foram treinados por si quando orientou os merengues. "Não enviei mensagens nenhumas. Sabem que quando ganhei fiquei feliz, e também sabem que não estou feliz com o que está a acontecer atualmente. É preciso ter respeito por tudo aquilo que já fizeram. A situação atual é surpreendente, mas não se pode ganhar quatro, cinco ou seis Ligas dos Campeões consecutivas", disse.

Apeaar de ter negado contactos, antes do jogo entre o Real e o Ajax, também para um canal televisivo espanhol, José Mourinho não fechou as portas a um regresso ao Real Madrid. "Não teria problemas em regressar ao Real Madrid, F. C. Porto, Chelsea, Inter, a qualquer equipa onde já trabalhei [...] trabalhar no Real Madrid foi uma experiência única. Fizemos coisas fantásticas, ganhámos um campeonato de forma incrível. É verdade que também tivemos maus momentos, cometi erros, mas depois dessa experiência no Real Madrid melhorei muito como treinador e como pessoa", referiu.