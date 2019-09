Mourinho: "Não gostava de voltar ao Real Madrid porque tem treinador"

A crise do Real Madrid tem feito o nome de José Mourinho voltar à baila para uma potencial sucessão a Zinédine Zidane, mas o treinador português descartou esta sexta-feira essa possibilidade, em entrevista à estação televisiva espanhola Cuatro.

"Não gostava de voltar ao Real Madrid porque tem treinador e não posso dirigir uma equipa que tem treinador. Posso falar com respeito ao clube mas também a um treinador que não é um qualquer. Estou fora. Não vendo fumaça. Gostava que as coisas corressem bem que tudo seja consertado", frisou o técnico setubalense, 56 anos, que orientou os merengues entre 2010 e 2013.

"Existem dois tipos de rumores. Primeiro, os que falam sobre Zidane, que é um dos nossos e toca-nos a todos quando as nossas equipas não estão bem. Há que viver com isso. Zidane estou no futebol durante toda a vida e sabe como é. Outro tipo de rumor é meter o nome nome e isso não gosto. Há problemas em muitos sítios, mas outra coisa é o respeito", acrescentou.

Ainda assim, Mourinho falou sobre a situação do Real Madrid e diz que a formação da capital espanhola "não está mal". "Está em segundo ou em terceiro, não é? E perto do primeiro. Não está mal. Se olharmos de forma pragmática, se nos focarmos na classificação, está lá em cima. Agora joga com o Sevilha e se ganha fica à frente do campeonato. O Barcelona está atrás, o Atlético está um ponto à frente...", analisou.

O special one diz que se diverte a fazer comentários televisivos enquanto está desempregado e que está a ter aulas de alemão para a eventualidade de um dia treinar na Alemanha ou para falar esse idioma num jogo da Liga dos Campeões. "Será a minha sexta língua", atirou.