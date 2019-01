Mourinho e o Benfica. Portugal é pequeno para o Special One

Luís Castro e o Benfica: "Não mexe nada com a preparação do jogo"

Guimarães reage ao interesse do Benfica em Luís Castro e ameaça com regulamentos

Ao DN, fonte autorizada do treinador explicou que "nem agora, nem no Verão, nem no Outono, nem nos próximos anos" José Mourinho voltará a Portugal como treinador. Para acabar com a escalada da especulação, que, em abono da verdade, partiu de uma abordagem de Vieira ao Special One para ocupar o lugar de Rui Vitória (interinamente preenchido por Bruno Lage), Mourinho acaba com os rumores.

Tendo-se iniciado como treinador principal na Luz, pela mão de Vale e Azevedo, há pouco mais de 18 anos (23 de setembro de 2000, derrota no Bessa com o Boavista, 0-1), Mourinho quis deixar uma mensagem inequívoca: "Não vem para Portugal", concluiu a referida fonte.

Após ter sido despedido do Manchester United a 18 de dezembro, Mourinho não está a contar voltar ao ativo no imediato, esperando, no entanto, ter um novo projeto no início da próxima época. Que de novo só poderá ter o facto de ser o próximo: o Real Madrid continua atento àquele que foi treinador do atual tricampeão europeu (e que conta um total de 13 títulos continentais) entre 2010 e 2013. Nesse período, ganhou uma Liga espanhola, uma Taça do Rei e uma Supertaça.