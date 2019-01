Morreu Dale Dover, ex-campeão de basquetebol do FC Porto

O norte-americano, Dale Dover, ex-atleta do FC Porto que é considerado um dos melhores jogadores de basquetebol que atuou em Portugal, morreu esta sexta-feira aos 69 anos, informou o FC Porto através do seu site oficial.

O antigo base assinou pelo FC Porto em novembro de 1971, então com 22 anos, e representou a equipa de basquetebol dos dragões até 1974, tendo contribuído decisivamente para o título conquistado pelos azuis e brancos na temporada 1971/72, um troféu que escapava à equipa há 19 anos.

"A espetacularidade do jogo de Dale Dover lotava qualquer pavilhão em que os dragões jogassem e a marca que deixou na história do FC Porto perdurará para sempre", pode ler-se no site oficial dos dragões

No final de 2017, o norte-americano esteve no Porto e visitou o museu do clube, onde teve a oportunidade de contemplar a sua própria estátua. Este sábado, antes do FC Porto-Lusitânia (18h45), no Dragão Caixa, será cumprido um minuto de silêncio em homenagem a Dale Dover.