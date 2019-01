Mónaco-Rennes só ficou decidido após 22 penáltis!

O português Rony Lopes marcou o golo do Mónaco no tempo regulamentar e depois converteu um penálti.

Há muito que não via uma coisa assim! 22 penáltis para decidir um jogo. Foi isso que aconteceu esta quarta-feira nos quartos-de-final da Taça da Liga francesa, no jogo que opôs o Mónaco de Rony Lopes ao Rennes.

As duas equipas terminaram o jogo empatadas a um golo - Benjamin Bourigeaud marcou o golo do Rennes aos 30'; o português Rony Lopes igualou o jogo aos 54'. No desempate por penáltis, foram precisos 22 castigos máximos (11 para cada lado) para o Mónaco seguir em frente na prova - um deles foi cobrado com sucesso por Rony Lopes.

Os guarda-redes das duas equipas foram-se impondo, mas o do Mónaco acabou por ser o grande herói da partida - Loic Badiashile concretizou o penálti decisivo que deu o triunfo aos monegascos de Thierry Henry, por 8-7, já depois do guardião do Rennes, Koubek, ter falhado uma grande penalidade.

Foram muitas grandes penalidades para decidir um jogo, é verdade. Mas a disputa mais longa da história ocorreu na Taça da Namíbia, no dia 23 de janeiro de 2005, quando o KK Palace derrotou o Civics por 17-16 após... 48 cobranças de penáltis.