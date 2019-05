Tensão na Luz à saída do autocarro provoca 20 detidos e um ferido

Viveram-se alguns momentos de tensão à saída do autocarro do Estádio da Luz, na rotunda Cosme Damião, devido a desacatos provocados por alguns adeptos do Benfica. O lançamento de petardos e garrafas na direção da polícia, obrigou as forças da ordem a intervir para resolver a situação. Pelo menos uma pessoa ficou ferida, segundo a PSP.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve pelo menos 20 pessoas durante o jogo e os festejos do título de campeão português de futebol no estádio da Luz. O porta-voz do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, André Oliveira Serra, explicou à agência Lusa e sem avançar números exatos, que foram detidas pelo menos 20 pessoas, a maioria por posse de artigos pirotécnicos na operação de segurança em torno do jogo, incluindo nos festejos nas imediações do estádio da Luz.

De acordo com André Oliveira Serra, vários adeptos arremessaram objetos contra a polícia, que, no entanto, nesta situação não teve necessidade de intervir. uma pessoa ficou ferida ao ser atingida por um objeto, tendo sido assistida no local.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Benfica conquistou este sábado o 37.º título da sua história, após um triunfo categórico sobre o Santa Clara na 34.ª e última jornada da I Liga. Os jogadores e a estrutura do Benfica festejaram no Estádio da Luz antes de rumarem ao Marquês de Pombal para festejar com os adeptos.