Mega negócio. Anthony Davis junta-se a LeBron James nos Lakers

Anthony Davis vai mesmo juntar-se a LeBron James nos Los Angeles Lakers. O negócio está concluído e leva um dos melhores jogadores da NBA para um emblema histórico do campeonato norte-americano de basquetebol.

O namoro arrastava-se há alguns meses e, após muitos avanços e recuos, acabou por se concretizar, com Davis a seguir para os Lakers, com os New Orleans Pelicans a receberem em troca os jogadores Brandon Ingram, Josh Hart e Lonzo Ball, além de três escolhas da primeira ronda do Draft que são cedidas pela formação de Los Angeles.

A contratação de Anthony Davis para juntar a LeBron James insere-se na revolução que está em marcha na equipa californiana, que procura regressar aos dias de glória na NBA, depois de na última época não ter sequer conseguido o apuramento para os play-off.

Este negócio deixou, no entanto, desolado o pai de Lonzo Ball, o antigo jogador de futebol americano LaVar Ball. "Vão arrepender-se desta troca e eu vou-me rir muito com isso. Eles explodiram a equipa e a única coisa que me deixa feliz é que o meu filho saltou do barco antes que este afundasse. Foi a pior troca da história dos Lakers e posso garantir que nunca mais vão ganhar um título", afirmou LaVar, que em 2017 quando os Lakers escolheram Lonzo Ball declarou ser um sonho concretizado.