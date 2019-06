Maurizio Sarri, o mister das 33 táticas chegou à Juventus

Quem é Maurizio Sarri, o novo treinador de Cristiano Ronaldo e João Cancelo na Juventus? Um treinador sem filtro, obstinado, com ideia próprias e que não foge ao conflito com o jogador. Chamam-lhe o mister 33, por ter preparado 33 jogadas de bola parada quanto ainda estava no Sansovino (6.ª divisão italiana). "No final usámos quatro ou cinco", contou Sarri à UEFA, para explicar que "apenas a preparação meticulosa e o conhecimento profundo podem derrotar adversários". Ele é assim, persistente: "Eu sou um treinador. Dê-me um grupo de jogadores e eu vou treiná-los."

Maurizio Sarri começou a treinar nas divisões secundárias da Toscana, enquanto estudava Economia e trabalhava num banco. Em 2000-01 aceitou orientar o AC Sansovino, da sexta divisão italiana, e prometeu deixar a carreira de treinador se não subisse de divisão. Mas subiu e decidiu então que precisava de se "concentrar apenas no treino se quisesse alcançar bons resultados".

E assim foi. Despediu-se do banco e anos depois acabaria por guiar o Empoli até à Serie A, em que se estreou em 2014-15, com um 15.º lugar, depois de alguns triunfos importantes. Um deles frente ao Nápoles, que o viria a escolher para o lugar de Rafa Benítez (em 2015) mesmo contra o desejo de Maradona. "Ele é que é uma lenda. Só espero fazê-lo mudar de ideia", disse Sarri, que já levou o clube à liderança da liga italiana, o que não acontecia desde 1990, na era de El Pibe, conquistando até o astro argentino, que lhe pediu perdão. Só não conseguiu roubar o título à Juventus.

Era o mais mal pago da Serie A do Calcio antes de se mudar para o San Paolo com um contrato milionário. Perguntaram-lhe então se estava zangado: "Não brinquemos. Eles pagam-me por algo que faria de forma gratuita depois do trabalho. Sou um sortudo."

Nápoles e o filho que o aborreceu

Moldou o Nápoles à sua imagem. Adepto do 4-2-3-1, Sarri começou a usar um sistema de 4-3-1-2, sempre com o foco na perfeita organização defensiva. Para isso usa um drone para filmar as movimentações dos atletas nos treinos e assim corrigi-los... Prática que adotou no Chelsea também. Quando treinava o Nápoles viu o seu melhor jogador ir para a Juventus e quando lhe perguntaram se o ia cumprimentar no Juventus-Nápoles ele respondeu; "Higuaín esteve muito bem comigo e mostrou-se sempre disponível. Cumprimentá-lo-ei como um filho que te aborreceu." Depois quando foi para o Chelsea levou o "filho que o aborreceu com ele". Resta saber o que fará agora, uma vez que o argentino é da Juventus...

Seguiu-se Stamford Bridge, onde transforma seu estilo de jogo, implementando uma revolução rápida. A filosofia de Sarri, que de modo geral, pede um estilo de jogo agressivo e ofensivo, deu mais posse de bola ao Chelsea - tinha sequências de 10 ou mais passes 14 vezes por jogo e passou a ter 25 vezes sequênciasde dez ou mais passes. A época que agora terminou teve mais posse de bola do que na temporada passada e também uma linha defensiva muito maior (encurtou espaço para o adversário jogar), o que resultou num maior volume de ataque dos blues.

Mas mais uma vez não chegou ao desejado título - terminou a Premier League em sexto lugar, mas conquistou a Liga Europa diante dos vizinhos do Arsenal por 4-1. "Estou muito feliz. O troféu é muito importante para o clube. Sentimos que o merecemos. Estávamos em apuros em janeiro e fevereiro, mas reagimos e não é fácil reagir na Premier League. No final, conseguimos o apuramento para a Liga dos Campeões, vencemos 12 jogos da Liga Europa e chegámos à final da Taça da Liga - nós merecemos tudo isto. Desde que perdemos por 6-0 com o Manchester City, fizemos algo diferente", disse o treinador italiano.

Durante a época Sarri teve problemas com o balneário e nunca o escondeu. Kepa, guarda-redes do Chelsea, recusou-se a ser substituído, nos minutos finais da final da Taça da Liga Inglesa, frente ao Manchester City e as imagens estão a correr o mundo. A situação assumiu contornos ainda mais insólitos, quando o próprio técnico explodiu e até ameaçou retirar-se do terreno de jogo, mas tudo se resolveu embora com algum embaraço à mistura.

Mas o italiano também soube dar a mão à palmatória quando teve de ser. "Hazard? É um jogador fantástico. Levei dois ou três meses para o compreender como homem e agora que sei, é um homem incrível. Sei que ele quer sair e tenho de respeitar a decisão dele". E saiu para o Real Madrid, enquanto ele se mudou para a Juventus.

O plano para potenciar Ronaldo

Na vecchia signora orientará Cristiano Ronaldo, um dos melhores do Mundo e segundo os mais próximos a cabeça dele já anda à roda com tanta possibilidade. Apologista de um futebol ofensivo, diz-se que já tem planos para colocar a equipa a jogar à volta do português e que já definiu três esquemas de jogo.

O modelo habitual será assente num 4x3x3 clássico, com CR7 encostado à esquerda, mas com toda a liberdade para surgir em zonas de finalização tal como fazia no Real Madrid. O segundo sistema é com Ronaldo o ponta de lança, mas com uma dinâmica mais móvel e o terceiro modelo é assente no 4x4x2, sendo Cristiano Ronaldo um dos dois homens do ataque. "No Chelsea treinei jogadores muito fortes, mas treinar Cristiano é emocionante, porque é um passo à frente. Gostaria de ajudá-lo a quebrar novos recordes", confessou o técnico na apresentação esta quinta-feira.

Sarri era visto como um herói em Nápoles, mas agora passou a "traidor" e não terá tarefa fácil quando regressar a casa pela Juventus. E também não fará amigos em Milão, visto que pretende roubar Mauro Icardi ao Inter.