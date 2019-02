Oficial: Fellaini sai do Manchester United para a liga chinesa

Treinador do Cardiff admite dificuldade em contratar após desaparecimento de Sala

Fellaini do Manchester United associado ao FC Porto

O internacional belga, que chegou a Old Trafford pela mão do treinador escocês David Moyes, em agosto de 2013, procedente do Everton, participou em 177 jogos e marcou 22 golos pelos red devils, que conquistaram na sua passagem pelo clube quatro troféus, uma Taça de Inglaterra, uma Liga Europa, uma Taça da Liga e uma Supertaça inglesa.

Fellaini perdeu espaço na equipa depois da saída do treinador português José Mourinho e a entrada do norueguês Ole Gunnar Solskjaer, que foi jogador do Manchester United durante 10 épocas consecutivas, entre 1996/97 e 2006/07.