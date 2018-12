Dores de Jonas são ouro para o Benfica

Jonas já marcou 13 golos em dez jogos ao Marítimo. Parece fácil, é fácil, mas depender de um golo para ganhar é muito pouco e muito frágil. Tudo o que é o Benfica hoje em dia: frágil e curto. Sobretudo porque do outro lado está uma equipa destruída. O Marítimo leva 13 jogos sem ganhar (nove na I Liga) e vai ficando cada vez mais deprimido. O Benfica foi a maestria de Jonas e o talento de Zivkovic. E foi tudo, e chegou.

Os dados da fortuna estavam lançados para o Benfica chegar à quinta vitória consecutiva, melhorando a melhor série (em curso) da temporada. O Marítimo não tinha ganho qualquer um dos últimos 12 jogos (oito em 12 na Liga, o pior registo em 40 anos), só conseguiu marcar sete vezes no campeonato (pior ataque), está numa crise tão profunda (desde 2 de setembro, última vitória) que nem uma troca de treinadores alivia (Petit empatou um jogo e perdera outro).

Mas esta equipa do Benfica é robusta como uma folha de papel, joga um futebol de nota artística muito baixa. E depender de dores nas costas é um embaraço.

A primeira parte só não foi miserável porque nos últimos dez minutos Zivkovic se juntou a Jonas a criar lances passíveis de outras finalizações. Pizzi, sobretudo, não estava para aí virado. Nem Grimaldo, num dos seus proverbiais livres diretos. Abedzadeh chegou para as encomendas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Até que Jonas voltou a queixar-se de dores nas costas, como se pode ver nas fotos dos festejos do golo inaugural. O brasileiro recebeu de Cervi, rodou o mundo com o peito e contornou Abedzadeh, que com os pés ceifou o avançado. Penálti. Ferreyra já tinha falhado (no 3-2 ao V. Guimarães), Sálvio também (no 0-2 com o Belenenses), mas Jonas é de outra galáxia. Aliás, com dores nas costas, o brasileiro ainda pode fazer, num Benfica como este, mais dez épocas a fazer a diferença. Portanto, um penálti falhado, dois penáltis falhados e ao terceiro, Jonas. O primeiro golo de penálti da equipa de Rui Vitória na I liga. Pormenor precioso: nos descontos da primeira parte...

Na segunda parte, ainda foi mais miserável, se formos honestos. Benfica a rodar a bola, Marítimo afundado em depressão, tempo a passar. Zivkovic lá ressuscitava os mortos (como quando rompeu na direita e Gedson quase marcou), Jonas era Jonas (tabela com Pizzi e entrada quase triunfante na área - remate saiu frouxo).

E tudo se encaminhava para uma conclusão gloriosa. O Benfica ganhou o quinto jogo sem sofrer golos (9-0), dá sinais nos resultados de querer recuperar estatuto para se bater com o FC Porto, Jonas enche o saco de golos (13 em dez jogos com o Marítimo, vítima preferida). Mas parece tudo tão condicionado que uma dor de costas mais séria pode inverter tudo, novamente.

Para já, a equipa segue a quatro pontos do líder FC Porto e a um do Sp. Braga (pode ficar a três do Sporting, se este ganhar mais logo ao Nacional em Alvalade), mas na verdade em campo a distância parece maior.

Figura do jogo

Jonakovic. Ou Jonas e Zivkovic. Jonas é de qualidade superlativa. Até os neurónios jogam à bola. Criou os principais lances de perigo até ganhar o penálti a Abedzadeh - e convertê-lo no golo do triunfo. Durante e depois, Zivkovic sobrepunha-se a todos os outros. Dizer isto assim, isoladamente, é até insultuoso, tal é a mediocridade geral. O sérvio é um talento e um artista, mas também um acelerador - viu-se isso num par de lances com passes a rasgar a defesa contrário e a dar gás ao jogo da sua equipa. Estar ao mesmo nível de Jonas é um enorme elogio. E que dizer que, no geral, até foi melhor, mas foi o 10 quem decidiu?

Ficha de jogo

Jogo no Estádio do Marítimo, no Funchal.

Marítimo - Benfica, 0-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcador:

0-1, Jonas, 45+2 minutos (penálti).



Marítimo: Amir, Bebeto, Zainadine, Lucas Áfrico, Rúben Ferreira, Gamboa (Edgar Costa, 56), Vukovic, Fabrício, Correa (Barrera, 85), Danny (Joel Tagueu, 69) e Rodrigo Pinho.

(Suplentes: Charles, Marcão, Nanu, Jean Cléber, Edgar Costa, Barrera e Joel Tagueu).

Treinador: Petit.



Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Pizzi, Gedson, Zivkovic (Gabriel, 74), Cervi (João Félix, 90) e Jonas (Seferovic, 81).

(Suplentes: Svilar, Gabriel, Seferovic, Alfa Semedo, Krovinovic, Castillo e João Félix).

Treinador: Rui Vitória.



Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Correa (25), Amir (45+1), Zainadine (57), Fabrício (65), Danny (66), Jardel (70), Fejsa (87) e André Almeida (90+4).



Assistência: Cerca de 9.500 espetadores.