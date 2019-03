Manuel Fernandes deixa o Lokomotiv Moscovo

O médio português Manuel Fernandes vai deixar os russos do Lokomotiv Moscovo no final desta temporada. A revelação foi feita esta sexta-feira por Vasily Kiknadze, diretor geral do clube, confirmando que o desejo do jogador em abandonar o clube já tinha sido expresso no mês de janeiro.

"Apreciamos muito a qualidade do Manuel Fernandes. O seu contributo para o clube foi enorme, pois trata-se de um jogador taticamente muito culto. Contudo, no estágio de inverno, que fizemos no Qatar, disse-nos que gostaria de ir embora. Foi uma conversa muito honesta", adiantou o dirigente.

"Não sabemos se tem uma proposta para continuar a sua carreira noutro clube", acrescentou, garantindo que, independentemente do que possa acontecer no futuro, Manuel Fernandes "jogará sempre que estiver pronto para o fazer e sempre puder ser útil à equipa".

Aos 33 anos, o internacional português prepara-se para representar o sétimo clube da sua carreira, depois de ter começado a carreira no Benfica, e passado depois por Portsmouth, Everton, Valência, Besiktas e Lokomotiv, onde esteve nas últimas cinco temporadas. Manuel Fernandes representou a seleção nacional por 15 vezes (três golos), tendo sido chamado pela última vez para a fase final do Mundial 2018, disputado na Rússia.