Manchester United goleia Chelsea na estreia de Lampard

O Manchester United entrou com o pé direito na Liga inglesa 2019-20, ao receber e golear o Chelsea, por 4-0, no jogo grande da primeira jornada da Premier League que marcou a estreia de Frank Lampard no banco dos londrinos em jogos oficiais esta época.

A equipa de Old Trafford, com o reforço Maguire no onze (o central custou 87 milhões de euros) a mostrar que vai ser mesmo o patrão da defesa, colocou-se em vantagem aos 18 minutos, na conversão de uma grande penalidade de Rashford (duvidosa, mas validada pelo VAR), na sequência de um alegado puxão de Zouma ao jovem avançado inglês do United. Antes, logo aos 4', o Chelsea tinha atirado uma bola aos ferros por Abraham e tinha estado por cima no jogo.

Na segunda parte, o Manchester United resolveu definitivamente o jogo no espaço de dois minutos, mas antes o Chelsea voltou a atirar uma bola aos postes, por Jorginho. Aos 65', num lance de contra-ataque, Martial marcou após uma grande assistência de Andreas Pereira. E logo a seguir Rashford bisou, também numa rápida transição dos homens de Old Trafford, concluindo com êxito uma grande passe de Paul Pogba.

Com o Chelsea completamente derrubado e resignado diante de um United mortífero nas jogadas de contra-ataque, ainda houve tempo para o quarto golo, autoria de Daniel James, aos 80', em mais uma transição rápida ofensiva dos homens de Solskjaer.