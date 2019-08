Mais uma medalha para Fernando Pimenta

Fernando Pimenta conquistou, este domingo, a segunda medalha de bronze nos Mundiais de Canoagem que decorrem em Szeged, na Hungria, ao ficar em terceiro lugar na final de K1 5000 metros, prova em que tinha sido ouro em 2018, nos campeonatos realizados em Montemor-o-Novo.

O canoísta português ficou desde cedo fora da luta pela vitória na prova, mas acabou por conseguir chegar ao bronze já em cima da meta, altura em que se superiorizou ao belga Artuur Peters. O bielorrússo Aleh Yurenia foi o vencedor da prova seguido pelo alemão Max Hoff.

É a segunda medalha para o canoísta português nos mundiais de canoagem que decorrem na Hungria, depois de no sábado ter sido terceiro na prova de K1 1000 metros.

"Consegui mais uma medalha, 90 internacionais e mais de 10 em mundiais. Só posso sair contente daqui com a vaga olímpica. Há atletas que foram medalhas em europeus, mundiais e olímpicos que saíram daqui a chorar porque não conseguiram vaga e eu estive nesses cinco primeiros", afirmou Fernando Pimenta, em declarações à agência Lusa.

"Trabalhei muito para chegar aqui em boa forma e conseguir o apuramento olímpico. Consegui. Agora é continuar o trabalho. Esta prova foi muito dura. Ao início não me sentia muito bem, com os músculos presos. Depois sofri alguns toques no início da prova que logo me arredaram do grupo da frente", acrescentou o canoísta português..