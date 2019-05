Mais um jogo de loucos. Tottenham junta-se ao Liverpool na final da Champions graças a S. Lucas

O Tottenham está na final da Liga dos Campeões! Os suprs venceram o Ajax, onde joga o português Bruno Varela, por 3-2, e marcou presença na final da Champions, onde já estava o Liverpool, depois do triunfo épico sobre o Barcelona (4-0). A final é no Wanda Metropolitano, em Madrid a 1 de junho.

Um golo de Lucas Moura aos 90'+6 minutos mudou o rumo dos acontecimentos de um jogo com duas partes distintas. Uma primeira parte dominada pelo Ajax, que foi para o intervalo a vencer por 2-0, com golos de De Ligt logo ao minuto cinco e de Ziyech aos 34'. E um segundo tempo com muita bola, muito coração, mas também muita razão dos spurs, que tiveram em Lucas o seu grande herói na ausência do capitão Harry Kane. O brasileiro fez três golos (55'. 59' e 90'+6') e colocou a equipa inglesa na final da Champions pela primeira vez na sua história desde 1882.

Foi assim mais um jogo de loucos, que acabou por ser cruel para um Ajax, que tinha uma vantagem de 1-0 conseguida em Londres. Os holandeses deram nas vistas nesta Liga dos Campeões, ao eliminar Benfica, Real Madrid e Juventus, entre outros. A equipa sensação caiu ao pés da outra formação surpresa desta edição da Liga dos Campeões, os spurs de Pochettino, que deixaram pelo caminho o Manchester City entre outros.

A final será assim 100% inglesa, entre o Tottenham e o Liverpool. Será a segunda vez que dois emblemas ingleses se encontram. A primeira foi em 2007-08 quando o Manchester United bateu o Chelsea, nos penáltis, naquela que foi a primeira de cinco 'orelhudas' de Cristiano Ronaldo.