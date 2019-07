Loucura com Ronaldo numa escola de Singapura

O melhor do futebol e a lenda do basquetebol: Ronaldo encontrou Michael Jordan

Ronaldo volta aos treinos com... Obikwelu

Cristiano Ronaldo está a fazer visitas a várias escolas primárias chinesas no âmbito de uma colaboração da Fundação Olímpica de Singapura e da Bolsa de Estudo Peter Lim (dono do Valência de Espanha).



Por 30 minutos, cerca de 1000 crianças da Escola Primária de Chongzheng gritaram: "Ronaldo! Ronaldo!" O português distribuiu sorrisos além de camisolas, chuteiras e muitos apertos de mão. Todos queriam tocar no astro português.

"Comecei a levar o futebol a sério quando tinha 11/12 anos de idade, o mais difícil foi ficar longe da família e tentar ser profissional de futebol. Vim de uma família humilde, que sempre me deu oportunidades de seguir o meu sonho. A minha mãe e o meu pai sempre disseram, 'vai e tenta'. Então eu fui da Madeira para Lisboa e tentei. Joguei no Sporting, o meu primeiro clube. Fui tentar a minha sorte e consegui", contou Ronaldo perante a plateia de pequenos fãs.



Mas nem tudo foi fácil, segundo o jogador da Juventus:"Foi muito difícil, chorei às vezes, foi difícil. Depois de alguns anos, tudo mudou. Eu tinha 16 anos quando consegui meu primeiro contrato profissional. Seja o que quiserem ser, seja jogador ou doutor, acreditem nos vossos sonhos. Concentrem-se porque tudo é possível, nunca desistam, nunca te acomodes, tenta e tenta."