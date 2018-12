Liverpool, PSG e Tottenham seguem em frente na Champions

O Liverpool venceu esta terça-feira em Anfield o Nápoles, por 1-0, e apurou-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões como segundo classificado do Grupo C num jogo de grande emoção. Na outra partida deste agrupamento, o PSG bateu fora o Estrela Vermelha (1-4) e qualificou-se no primeiro lugar. Ou seja, quem ficou pelo caminho foi o Nápoles de Mário Rui, que irá jogar na Liga Europa.

Em Anfield, valeu à equipa de Jurgen Klopp um golo de Mohamed Salah, aos 34 minutos, para selar o passaporte rumos aos oitavos. Já o Paris Saint-Germain não deu hipóteses aos sérvios, que já estavam com o destino traçado no último lugar do grupo, vencendo por 4-1, com golos de Cavani e Neymar ainda antes do intervalo, e de Marquinhos e Mbappé no segundo tempo.

No Grupo A, Dortmund e Atlético de Madrid já estavam apurados para os oitavos de final, mas faltava decidir quem seria o vencedor do grupo. Com o triunfo por 0-2 na deslocação ao campo do Mónaco, com dois golos do internacional português Raphäel Guerreiro, os alemães terminaram com líderes, pois o Atlético empatou sem golos na deslocação a Brugge.

No Grupo B, que ainda tinha uma vaga por decidir entre o Tottenham e o Inter Milão, a sorte sorriu aos ingleses, graças ao empate a um golo em Camp Nou, diante do Barcelona, com um golo de Lucas Moura (pelos catalães marcou Dembélé). Isto porque o Inter (sem João Mário) não foi além de uma igualdade a um golo na receção ao PSV Eindhoven. Ou seja, os milaneses ficaram no terceiro lugar do grupo e desceram à Liga Europa.

Equipas apuradas para a Champions: Ajax, Bayern Munique, Manchester City, Real Madrid, Roma, Juventus, Manchester United, FC Porto, Schalke, B. Dortmund, At. Madrid, Barcelona, Tottenham, PSG e Liverpool.

Na Liga Europa: Galatasaray, Brugge, Inter Milão, Nápoles, Benfica e Valência.

Esta quarta-feira disputam-se os jogos dos restantes quatro grupos das Champions. O sorteio da Liga dos Campeões e Liga Europa está agendado para segunda-feira.