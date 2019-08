Liverpool e Arsenal lideram provisoriamente a liga inglesa

Manchester City parte em busca do tri mas Liverpool quer quebrar jejum de 30 anos

Três dias depois de ter conquistado a Supertaça Europeia, o Liverpool manteve este sábado a onda de vitórias na liga inglesa, ao vencer no terreno do Southampton de Cédric Soares (suplente não utilizado) por 2-1, com golos de Sadio Mané (45 minutos) e Roberto Firmino (71') para o emblema de Anfield e de Danny Ings (83') para os saints.

Os reds passam assim a somar seis pontos ao cabo de duas jornadas, estando igualados com o Arsenal no topo da classificação. Os gunners receberam e venceram o Burnley pelo mesmo resultado, com golos de Lazazette (13') e Aubameyang (64'). Pelo meio, Barnes marcou para os visitantes (43').

A Liverpool e Arsenal poderão juntar-se Manchester City ou Tottenham, que se defrontam ainda este sábado (17.30), e o Manchester United, que na segunda-feira visita o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo.

Por falar em treinadores portugueses, o Everton de Marco Silva, com André Gomes em campo durante os 90 minutos, recebeu e bateu o Watford por 1-0, com golo de Bernard (10'). Os toffees passam assim a somar quatro pontos, os mesmos de Brighton e Bournemouth.

Veja AQUI a classificação da liga inglesa.