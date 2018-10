Liga anuncia inquérito aos incidentes do V. Guimarães-Sp.Braga

Adeptos do Braga entraram com 25 minutos de jogo decorridos

Agente da PSP ferido em confrontos com adeptos do V. Guimarães

V. Guimarães e Sp. Braga empatam no dérbi do Minho

Face às notícias de vários incidentes antes do dérbi minhoto disputado esta sexta-feira no Estádio D. Afonso Henriques, os quais terão levado ao atraso na entrada dos adeptos do Sp. Braga, que só acederam às bancadas já com 25 minutos de jogo decorridos, a Liga Portugal emitiu um comunicado a anunciar a abertura de um processo de inquérito.

O organismo liderado por Pedro Proença informa que vai "abrir um processo de averiguações, na defesa do bom nome de todos os que querem verdadeiramente dignificar o futebol". "Não permitiremos que forças externas ao terreno de jogo tentem denegrir o trabalho de quem está em pleno no futebol", acrescenta o comunicado.

"Na manhã desta sexta-feira, durante a reunião de organização do encontro entre o Vitória SC e o SC Braga, na qual a Liga Portugal esteve representada pela Diretora Executiva de Competições, foi assegurada pela representante da força policial que tudo estava devidamente organizado e acautelado, para que o início do encontro tivesse início sem percalço, como seria expectável por todos", refere a Liga Portugal.