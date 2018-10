Agente da PSP ferido em confrontos com adeptos do V. Guimarães

V. Guimarães e Sp. Braga empatam no dérbi do Minho

O incidente ocorreu durante a escolta das claques do Sp. Braga até ao estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, onde esta sexta-feira à noite se disputa o dérbi minhoto.

Um grupo de cerca de 100 adeptos do V. Guimarães tentou intercetar a caminhada das claques rivais e entrou em confronto com o corpo policial que fazia o acompanhamento dos adeptos forasteiros, segundo informa o site do Jornal de Notícias.

A PSP carregou sobre os adeptos viamaranenses e estes responderam com arremesso de pedras e garrafas de vidro, originando ferimentos num dos polícias, que teve mesmo de receber tratamento hospitalar.

O jogo entre V.Guimarães e Sp. Braga ficou marcado por mais incidentes antes da partida. O autocarro do Sp. Braga foi apedrejado, tendo ficado com vidros partidos, e o carro onde seguia o presidente dos arsenalistas, António Salvador, foi atingido por uma tocha, segundo fonte bracarense contou à agência Lusa.

A mesma fonte afirmou ainda que os 31 autocarros que transportam os adeptos do Braga com bilhete para assistirem ao jogo estavam parados na A11, a meio do percurso entre Braga e Guimarães, pouco antes das 21.00, a cerca de 20 minutos do apito inicial. Muitos adeptos do Sp. Braga só entraram no estádio quando já tinham decorrido 25 minutos de jogo e o marcador estava 1-1.