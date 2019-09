Leonel Pontes sucede a Keizer. Homem da formação e escudeiro de Paulo Bento

Leonel Pontes, de 47 anos, madeirense, é um nome há muito ligado ao Sporting, sobretudo à formação, onde começou a trabalhar ainda antes de existir a famosa Academia de Alchochete - começou a treinar os sub-15 do clube na temporada 1999-2000. Depois foi adjunto de treinadores como Luís Alegria e Jean Paul na formação B leonina e posteriormente braço direito de Paulo Bento nos juniores e na equipa principal dos leões.

Aliás, a ligação a Paulo Bento foi sempre bastante próxima, já que seguiu o treinador quando Bento se tornou selecionador nacional entre 2010 e 2013. Depois da ligação à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) teve a sua primeira experiência como treinador principal no Marítimo, na temporada 2014/15, terminado o campeonato na nona posição. Da Madeira rumou à Grécia para orientar o Panetolikos, onde só esteve cinco jogos, e depois teve também uma curta experiência no Ittihad Alexandria, do Egito.

Em 2016/17 orientou o Debreceni, da Hungria, e na temporada passada o Jumilla, da II divisão B espanhola. No início desta temporada foi convidado por Frederico Varandas para pegar na equipa sub-23 dos leões, substituindo no cargo Alexandre Santos - e deixa a equipa no primeiro lugar da Liga Revelação, com quatro vitórias em quatro jogos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Foi um desafio fácil de aceitar. Sensibilizaram-se para o que seria uma nova etapa de Sporting com alterações estruturais. Assumir o comando da equipa sub-23 foi uma decisão fácil face ao meu historial enquanto profissional do Sporting durante muitos anos. Cresci nesta casa, foram 15 anos a trabalhar em todos os escalões da formação do Sporting e quatro no futebol profissional", explicou Leonel Pontes em junho, quando regressou a Alvalade para ocupar o cargo de treinador dos sub-23.

Na altura deixou bem claro os objetivos: "Há metas muito bem definidas: criar uma equipa competitiva para ir ganhando as provas em que estamos inseridos ao mesmo tempo que promovemos jogadores desta equipa de forma a providenciarmos ferramentas mais exigentes para a alta competição. Queremos trazer jovens de 17 e 18 anos para que se possam mostrar na Liga Revelação ao mesmo tempo que têm a ambição de jogar na equipa principal, que é o grande objetivo desta competição."

Leonel Pontes tem formação académica em Ciências do Desporto (curso feito na Faculdade de Motricidade Humana) e o curso de treinadores UEFA Pro-Nível 4, que terminou com 17,5 valores).

Curiosamente, quando Paulo Bento deixou o Sporting, Leonel Pontes orientou a 8 de novembro de 2009 um único jogo da equipa principal, a anteceder a entrada de Carlos Carvalhal, num jogo em que os leões empataram a 2-2 fora com o Rio Ave. Resta saber se agora será promovido de forma interina ou poderá ser uma solução definitiva.