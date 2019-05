Keizer já conta com Bas Dost, mas "não para o jogo todo"

Marcel Keizer, treinador do Sporting, deixou este sábado em aberto a hipótese de regresso de Bas Dost à equipa no jogo de amanhã com o Belenenses SAD, no Estádio Nacional, a contar para a 32.ª jornada da I Liga. "Bas Dost está disponível, mas não para o jogo todo", disse.

"Temos de aumentar o ritmo dele, mas é bom para nós que ele esteja apto e vai estar com a equipa", disse, sem deixar de referir que dificilmente vai colocar o holandês em simultâneo no onze com o brasileiro Luiz Phellype: "Temos de ir passo a passo com Bas Dost. É claro que podemos jogar com os dois, mas teríamos de mudar muito e não creio que vá acontecer."

O técnico leonino esclareceu ainda que os laterais Bruno Gaspar e Jefferson são as únicas baixas por lesão.

Já sobre o médio Bruno Fernandes, cujos 28 golos apontados em todas as provas esta temporada chamaram a atenção de alguns dos maiores clubes europeus, Marcel Keizer relativizou o impacto das especulações em torno de uma eventual transferência no verão e assegurou que o internacional português vai continuar comprometido com a equipa.

"Penso que o Bruno Fernandes é um excelente profissional e é claro que vai jogar a 100% pelo Sporting esta época, essas notícias não o vão distrair. Já há muita conversa sobre o Bruno há várias semanas e ele manteve o rendimento, está a ser uma grande temporada para ele", afirmou.

Na expectativa de poder somar o nono triunfo consecutivo no campeonato, o Sporting vai medir forças este domingo com o Belenenses, no Estádio Nacional. Sobre o adversário orientado por Jorge Silas, Keizer elogiou a qualidade dos azuis, mas reiterou a determinação de alargar a maior série vitoriosa da formação nesta época.

"A motivação é muito clara: queremos vencer o próximo jogo. Temos também a final da Taça de Portugal no fim da época e temos de estar frescos, é isso que queremos fazer. O Belenenses está a fazer uma época muito boa e estão a lutar por um lugar nas provas europeias. É uma equipa que tem um excelente jogo em posse de bola, fizeram isso connosco e estiveram muito bem", observou.

Marcel Keizer abordou ainda o enfarte do miocárdio que vitimou Casillas esta semana. "Temos de desejar o melhor a Iker Casillas e uma recuperação rápida. Espero que recupere bem. Felizmente, fizeram tudo o que era possível. Tenho esperança de que ele recupere plenamente", afirmou o técnico holandês.