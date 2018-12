Kashima bate Chivas e joga meia-final com Real Madrid

O Real Madrid já tem adversário para a meia-final do Mundial de Clubes. Quarta-feira, o campeão europeu defronta os japoneses do Kashima Antlers, que este sábado bateram os mexicanos do Chivas Guadalajara, por 3-2, no estádio Hazza Bin Zayed, em Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos.

A jogar em casa, o Al Ain aplicou 3-0 ao Espérance, da Tunísia e, terça-feira, enfrenta na outra semifinal o River Plate, campeão sul-americano.

Ainda na terça, Chivas e Ésperance discutem o 5.º lugar.