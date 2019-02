Juventus prepara-se para dar três grandes prendas a Ronaldo

Cristiano Ronaldo fez 34 anos na terça-feira e, de acordo com o jornal italiano Tuttosport, o clube prepara-se para dar três prendas ao jogador português que é o melhor marcador da equipa e do campeonato italiano.

Segundo o Tuttosport, o clube italiano quer reforçar o plantel para a próxima temporada com três jogadores bem conhecidos de Cristiano Ronaldo dos tempos do Real Madrid: James Rodríguez, Isco e Marcelo. Todos eles, garante o jornal desportivo italiano, foram sugeridos pelo próprio Ronaldo.

James Rodríguez está cedido pelo Real Madrid à Juventus. O jogador colombiano, que se mostrou no FC Porto, não tem tido a projeção desejada no clube bávaro e por isso os responsáveis do clube alemão não deverão exercer a cláusula de compra no final da temporada.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O brasileiro Marcelo, grande amigo de Cristiano Ronaldo, perdeu algum protagonismo no Real Madrid com a chegada do treinador Santiago Solari. E de acordo com o Tuttosport, já há algum tempo que anda a ser convencido por Ronaldo a mudar de ares e a juntar-se ao português no clube Turim.

O mesmo se passa com Isco, internacional espanhol que vive dias difíceis no Real Madrid, raramente utilizado pelo treinador - realizou esta época 15 jogos, mas em 14 como suplente.