Jota. 13 minutos jogados pelo Benfica e já na mira do Real Madrid

O Real Madrid está de olho em Jota (João Filipe), avançado do Benfica de 19 anos que recentemente foi incorporado na equipa principal mas que esta temporada ainda só tem 13 minutos cumpridos - foi num jogo da Taça de Portugal, frente ao Sertanense, ainda na era de Rui Vitória.

A notícia é avançada esta quarta-feira pelo jornal AS, que garante que o interesse no jogador que se sagrou campeão da Europa nos escalões de sub-17 e sub-19 surge na sequência da uma nova política depsortiva dos merengues, que pretendem assegurar a contratação de jogadores que são vistos como tendo graned potencial - foi assim que recentemente o clube madrileno contratou o espanhol Brahim.

De acordo com o AS, o Real Madrid chegou inclusivamente a fazer uma proposta de 18 milhões de euros, que foi recusada pelo Benfica. O clube da Luz, aliás, está atualmente a negociar com o jogador a ampliação do contrato, que pressupõe o aumento da cláusula de rescisão de 30 para 120 milhões, ao nível de João Félix. Ainda segundo o diário desportivo espanhol, o jogador está a dificultar as negociações poque tem a intenção de sair já para um clube de topo europeu.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Jota, ao que tudo indica, vai representar Portugal em maio no Mundial de sub-20, e essa é uma das razões que leva a o Real Madrid a querer avançar já para a sua contratação, estando em estudo a possibilidade de pagarem a cláusula de 30 milhões de euros. O jovem avançado é descrito pelo AS como o sucessor de Cristiano Ronaldo.

O avançado de 19 anos cumpriu esta temporada 17 jogos pela equipa B do Benfica e apontou seis golos. Na Youth League (Liga dos Campeões de juniores) realizou três jogos e apontou dois golos.